Medewerker Golden Wings steelt SRD 10.000 uit Suribet-account van collega

Een medewerker van een Golden Wings filiaal heeft gisteren in alle stilte SRD 10.000 uit het Suribet-account van haar collega uitgecasht. De collega die later op de dag dat had ontdekt schakelde meteen de Surinaamse politie in.

De politie zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat de twee medewerkers aldaar werkzaam zijn, maar het geval heeft niets te maken met het bedrijf. Het gaat om een ene AP en haar collega ST. AP heeft bij een bepaald Suribet-kantoor in Suriname een geldbedrag gewonnen en had het geld gelaten op haar account om later uit te cashen.

De collega’s bevonden zich weer aan het werk. ST kende het wachtwoord van het account van haar collega. Zij logde in en maakte enkele cashout codes van verschillende bedragen om het geld in delen te innen. Daarbij ging zij niet zelf, maar stuurde iemand anders om te ontvangen.

Nadat de politie in beeld was gekomen, zijn de collega’s met elkaar overeengekomen dat S.T het geldbedrag dat ze had uitgecasht, terug stort. De aangever wenste geen strafrechtelijke vervolging tegen haar collega. De zaak is daarbij beĆ«idingd.