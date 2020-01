Binnenkort oplevering moderne visrokerij te Commewijne

Binnenkort wordt in het district Commewijne te Nieuw Amsterdam een nieuwe gecertificeerde visrokerij opgeleverd. Deze visrokerij voldoet aan alle internationale veiligheidsstandaarden om gerookte visproducten te kunnen exporteren. Het is een bestaand pand op het terrein van het Visserij Centrum Commewijne, welke met externe deskundigen wordt aangepast om te kunnen voldoen aan de vereiste standaarden voor visrokerijen.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een aantal werkzaamheden. Ook zal de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij starten met werkzaamheden om de watervoorziening aan te sluiten. In de volgende fase zullen het terrein en de schutting worden aangepakt. Het streven is erop gericht de visrokerij in Suriname zo spoedig mogelijk in productie te brengen, meldt LVV.

Het Vis Keurings Instituut, VKI, een werkarm van het ministerie van LVV is nauw betrokken bij de werkzaamheden aan de visrokerij, daar ze de nodige ervaring bezitten. De visrokerij zal ervoor zorgdragen dat behalve de gerookte vis geƫxporteerd wordt, ook de lokale markt zal worden voorzien van vis.

LVV-minister Rabin Parmessar geeft aan dat LVV de garantie moet kunnen bieden aan zowel de lokale als de internationale markt. Daarnaast moeten de producten veilig zijn voor de consumptie. De bewindsman is voornemens om samen met de Surinaamse private sector na te gaan hoe invulling te geven aan de onderneming.