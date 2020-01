Politie 75 pick-ups, 50 motorfietsen en 80 fietsen rijker

Het Korps Politie Suriname heeft vandaag 75 pick-ups, 50 motorfietsen en 80 fietsen bijgekregen. Korpschef Roberto Prade nam vanmorgen de sleutels van de auto’s in ontvangst en daarmee ook symbolisch de sleutels van de motorfietsen en fietsen. Olton Helstone, directeur Operationele Diensten van het ministerie van Justitie en politie, nam de sleutels uit handen van Anand Pehrai, managing director van Rudisa Motors N.V. en overhandigde ze meteen over aan de korpschef.

Prade liet weten zeer ingenomen te zijn met de kwantitatieve als kwalitatieve aanwinst van het korps. Volgens hem mag de Surinaamse samenleving niet meer horen dat er geen voertuigen zijn. Naar zijn zeggen zal de zichtbaarheid van de politie niet ontbreken wanneer de voertuigen eenmaal ingezet zullen worden.

De voertuigen zullen volgens de korpschef scherp in de gaten gehouden worden. “We moeten geen situatie krijgen van verspilling, wagi lai, dus weh rij ‘ala dol’. Nee, daaraan gaan we niet meewerken”, merkte Prade op. Volgens Prade zal ervoor gezorgd worden dat het wagenpark zodanig wordt gemanaged dat de voertuigen voor een langere periode behouden blijven. Deze voertuigen worden ingezet bij de surveillance van de politie en bij calamiteiten.

Helstone is overtuigd dat er met deze politievoertuigen, motorfietsen en fietsen inderdaad een goede aanvulling is gedaan bij het wagenpark. “Het is een enorme investering. Met deze aanschaf zijn we al vanaf 2018 bezig geweest. We hebben ze gefaseerd gedaan door in eerste instantie een partij van 77 pick-ups ten behoeve de politie en andere diensten van het ministerie in 2019 aan te schaffen en vandaag hebben de tweede partij”, gaf hij aan. Dit jaar wordt er volgens Helstone nog een partij motorfietsen en vier sleepauto’s voor het korps gekocht.