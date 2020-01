Aantal dengue meldingen in Suriname aan het stijgen

In Suriname is het aantal dengue meldingen aan het stijgen. De maand januari is nog maar net 19 dagen oud en er zijn reeds 26 positieve laboratorium bevestigde dengue cases bij het B.O.G. gerapporteerd. Dit aantal is bijna evenveel als het geheel aantal positieve Surinaamse laboratorium bevestigde gevallen gerapporteerd in het kalenderjaar 2019. De aangemelde adressen zijn voor nu, voornamelijk in Paramaribo gelokaliseerd.

Het ministerie van Volksgezondheid en het B.O.G.zijn op scherp en houden de situatie goed in de gaten. De artsen, ziekenhuizen, laboratoria en poliklinieken zijn vanaf begin december 2019

geïnformeerd omalert te zijn omtrent het denguevirus en zo ook de nodige maatregelen te treffen om de juiste zorg aan patiënten te bieden, maar ook om alle dengue casussen te melden bij het B. O. G. Dengue ook wel knokkelkoorts genoemd, veroorzaakt vaak geen symptomen bij patiënten, maar kan heel gevaarlijk zijn. Er is geen vaccine en geen medicijn voor dengue bekend.

De beste manier om dengue te voorkomen is om broedplaatsen op te ruimen en watervoorraden af te dekken en ervoor te zorgen dat men niet geprikt wordt door muskieten. Hoewel er door verschillende

overheidsdiensten inspanningen worden verricht, zoals bespuitingen van de omgeving van

gerapporteerde adressen van alle dengue gevallen (binnen een straal van 100m), het geven van

voorlichting en het inzamelen van grofvuil en huishoudelijk afval, is uw hulp en dat van allen in de samenleving nodig om dengue besmetting in de eigen omgeving te voorkomen.

Dengue epidemie is te voorkomen. Wat kunt u zelf doen?

Gebruik een anti-muskieten middel (gel, lotion of spray) of draag bedekkende kleding

Ruim alle broedplaatsen van de muskieten op en dek watervoorraden af. Hierbij kunt u

denken aan alle waterhoudende voorwerpen zoals vazen, bloempot onderzetters, fonteinen,

autobanden, kapotte dakgoten, oude wasmachines en dergelijke

Breng grofvuil naar de daarvoor bestemde stortplaatsen

Plaats muskietengaas bij ramen of deuren

Hoe weet u als u dengue heeft?

U zou dengue kunnen hebben indien u al enkele dagen koorts heeft en twee of meer van de

volgende klachten ervaart:

Misselijkheid en braken

Uitslag op de huid

Hoofpijn en/of pijn achter de oogbollen

Spierpijn en/of gewrichtspijn

Kleine rood/paarse vlekjes op de huid

Indien u deze klachten ervaart, is het noodzakelijk naar de dokter te gaan! Indien de symptomen erger worden, ga dan direct naar de arts. Indien u dengue heeft opgelopen kunt u voorkomen dat anderen besmet worden door (alsnog) zelf anti muskieten middelen te gebruiken (lotion, gel of

spray), bedekkende kleding te dragen en ook overdag onder de klamboe te slapen. Daarnaast door muskieten broedplaatsen in uw omgeving op te sporen en op te ruimen, meldt het BOG.