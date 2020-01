VIDEO: Daders brute roofoverval op bedrijf in Suriname aangehouden

Dit zijn beelden van een gewapende roofoverval bij het magazijn van een importbedrijf aan de Nieuwe Charlesburgweg. Vijf mannen reden het terrein op in een grijze auto. Daarbij werden de twee aanwezige bewakers aangevallen. Het filmpje ging viraal en de Surinaamse politie heeft inmiddels drie verdachten aangehouden.

Op de camerabeelden is te zien dat de auto van de verdachten het terrein van het bedrijf opreed. De bewaker bij de poort werd gelijk onder schot gehouden door een rover met een pistool. Een tweede bewaker werd aangevallen door drie mannen en de andere rover was de bestuurder van de auto.

De tweede bewaker werd hardhandig aangepakt door een van de rovers en moest diverse slagen incasseren zoals op de beelden te zien is. Ook is goed te zien dat een rover gewapend was met een jachtgeweer met ingekorte loop en dat een ander probeert een deur van het importbedrijf Amazone International in te trappen.

Wat de mannen hebben buitgemaakt is niet bekend. Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd zijn drie van de mannen, die betrokken waren bij deze roofoverval, aangehouden door de politie. Ook het voertuig waar de rovers in reden is in beslag genomen

Via social media werden zaterdag ook onderstaande foto’s van gearresteerde verdachten en van een auto gedeeld. Deze foto’s zouden met de zaak te maken hebben. Het is echter niet officieel bevestigd of deze mannen ook daadwerkelijk tot de groep behoren.