VHP gaat bij regeermacht schoolgeld afschaffen voor jongeren tot 18 jaar

De VHP zal bij regeermacht met een speciaal studenten en jongeren programma komen voor het onderwijs. Dit zei partijtopper Riad Nurmohamed zojuist tijdens de drukbezochte ‘Orange Opo Yari Tori’ bijeenkomst in het partijcentrum De Olifant.

Nurmohamed gaf een uitzetting van enkele zaken van het programma. Zo haalde hij als eerst aan dat de partij schoolgeld voor Surinaamse jongeren die willen studeren tot 18 jaar zal afschaffen. Daarnaast zei de VHP-topper dat de partij ook zal zorgen voor studiefinanciering voor een ieder. Volgens hem moeten ook studenten die een bakkers of kappersopleiding willen volgen in aanmerking kunnen komen voor een beurs.

Verder zei Nurmohamed dat openbaar vervoer voor studenten met de bus of boot in het hele land van Moengo tot Sipaliwini tot Nickerie gratis zal worden. Dat zal volgens hem gebeuren zolang de economie niet goed wordt. Als laats deelde de parlementariër ook mee dat de scholen in Suriname gemoderniseerd zullen worden.

De toespraken zijn momenteel nog gaande en mensen blijven nog steeds naar binnen stromen.