Startsein gegeven voor bouw 100 woningen te Alliance

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), hebben gisteren het startsein gegeven voor de bouw van 100 woningen te Alliance. Het woningbouw project komt tot stand door middel van de woningbouw financieringfonds van de bank na gedegen overleg tussen beide partijen ter stimulering van de productiesector te Alliance.

In de eerste fase zullen 10 sleutelklare woningen worden opgezet ten behoeve van de aan te trekken arbeiders voor het Staatsbedrijf Alliance. Verder wordt er gewerkt aan de nutvoorzieningen aldaar, zoals het hebben van veilig drinkwater aangelegd door de SWM, goede electriciteit in samenwerking met de EBS en het aanleggen van goede internet verbinding door Telesur.

SPSB-directeur Kromosoeto en minister Parmessar waren deelgenoot van het hoogstepunt van een der woningen. Deze woning is bestemd voor de huisvesting van de permanent arts van de RGD, die per 1 februari 2020 zich moet vestigen op de plantage. Kromosoeto benadrukt dat ook de zorg in Suriname, één van de belangrijke zaken is waar de regering bijzonder veel aandacht aanbesteed.

De directeur bedankte de LVV-minister van LVV voor het vertrouwen en de goede samenwerking met de SPSB bij de tot standkoming van dit project. De bank ziet goeie perspectieven te Alliance en wilt daarbij een bijdrage leveren, meldt LVV.