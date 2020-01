Rotterdamse 4 Leeuwenspeld voor Maikel Pierau

Michael Pierau heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de stichting Satya Dharma de Rotterdamse 4 Leeuwenspeld ontvangen. Dit voor zijn 25 jarige inzet voor de Rotterdamse en Surinaamse gemeenschap.

Ram Rambaratsingh die namens Satya Dharma Maikel Pierau toesprak zei het volgende “ Heer Pireau, u bent directeur, eigenaar van een HR service bedrijf en een Trainingsbedrijf in Rotterdam. Meer dan 25 jaar heeft u advies en ontwikkeltrajecten voor het MKB opgezet en uitgevoerd. In de achterliggende periode bent u 8 jaar raadslid geweest in Rotterdam. U bent betrokken bij verschillende initiatieven ten aan zien van jongeren en sociaal zwakkeren in Suriname en in Nederland. In dat verband heeft u ook verschillende uitwisselingsprojecten uitgevoerd.

Momenteel ben u voorzitter van Stg. B-Unified waarbij je werkt aan bewustwording en economisch zelfstandigheid van “zwarte mensen”. U heeft samen met politicus Ramon Ramsodit ingezet voor de samenwerking tussen Rotterdam en Suriname. Satya Dharma spreekt hiermee haar waardering uit voor uw jarenlange onbaatzuchtige inzet voor de Surinaamse en Rotterdamse samenleving.

Stichting Satya Dharma reikt jaarlijks een beperkt aantal onderscheidingen uit aan personen die zich op sociaal-maatschappelijk, culturele, sport, onderwijs en religieus gebied verdienstelijk hebben gemaakt. De stichting is voornemens om elk jaar de Rotterdamse 4 Leeuwenspeld uit te reiken aan personen die zich sterk maakt voor de positie van de Surinaamse gemeenschap.