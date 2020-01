Bestuurder kruipt ongedeerd uit auto die op z’n kop in goot belandt

Bij een verkeersongeval zaterdagmiddag is deze auto op z’n kop in een goot langs de Cassialaan terecht gekomen. De redactie van Waterkant.net verneemt dat het gaat om een eenzijdig ongeval waarbij de bestuurder eerst een paal van het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) raakte.

Het voertuig kwam vanuit de richting van Highway en ging richting Indira Ghandiweg. Op een gegeven moment zou de bestuurder de controle over het stuur hebben verloren, waardoor de auto tegen de mast aankwam. Daarbij brak de mast van Telesur in tweeën.

Na de botsing ging het voertuig daarna over de kop en eindigde in de goot langs de weg. Wonder boven wonder kroop de bestuurder ongedeerd uit het voertuig.

De Surinaamse politie kreeg de melding via het Command Center en ging ter plaatse voor onderzoek.