Acht verdachten aangehouden bij politie-inval in woning

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade, bijgestaan door de leden van de Narcotica Intelligence Unit (N.I.U.) hebben in de eerste week van januari 2020 een inval gepleegd op een woonadres in het district Wanica.

Daarbij zijn acht verdachten op de locatie aangehouden van wie de twee hoofdverdachten Frederik B. (75) en Valentino S. (32) en de overige verdachten Daniël G. (48), Jurgen B. (38), Daniël K. (35) en twee jeugdigen D.B. (16) en B.D. (13). De twee jeugdige verdachten moesten aldaar werkzaamheden verrichten.

Bij deze actie heeft de politie verschillende drugssoorten zoals cocaïne, hasj, marihuana in beslag genomen alsmede verpakkingsmateriaal, lijm en plakband. De in beslag genomen drugs zou worden geplaatst in postpakketen ter verzending naar het buitenland.

Alle acht verdachten zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld. D.B. en B.D. zijn vanwege hun jeugdige leeftijd ingesloten in het jeugdcellenhuis van het Doorgangscentrum Opa Doel in Suriname.