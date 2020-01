Ouders van schoolkinderen in omgeving gerechtsgebouw vrezen voor veiligheid op 22 januari

Bezorgde ouders van kinderen op scholen in de nabije omgeving van het gerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat, vrezen voor de veiligheid van hun kinderen op 22 januari. De hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces, Desi Bouterse, moet zich die dag daar melden bij de krijgsraad en de NDP aanhang heeft opgeroepen om met hem mee te gaan.

Bouterse is in november door de Krijgsraad veroordeeld tot 20 jaar celstraf als hoofdverdachte in de zaak van de Decembermoorden. Op 22 januari 2020 zal het verzet tegen zijn veroordeling tot 20 jaar celstraf, dat door zijn raadsman Irvin Kanhai is aangetekend, worden behandeld. Daarvoor moet Bouterse voor de Krijgsraad verschijnen.

Tijdens een NDP vergadering vorige week gaf de veroordeelde hoofdverdachte Bouterse aan dat hij naar de krijgsraad gaat. NDP toppers riepen de aanwezige NDP’ers toen op om Bouterse massaal te ondersteunen en mee te gaan. De ouders zien liever dat de deuren van de scholen gesloten blijven, als deze aangekondigde manifestatiebijeenkomst van de NDP doorgaat schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag.

In november vorig jaar hadden maar liefst vijf scholen in de nabije omgeving van het gerechtsgebouw hun deuren gesloten vanwege een zitting van de krijgsraad. Of dat nu ook ook het geval zal zijn, is nog niet duidelijk.

Uiterlijk maandag a.s. neemt de leiding van het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) een besluit over het al dan niet sluiten van de scholen, zegt een woordvoerder van het RKBO tegen de krant.

