Nog steeds geen vluchten vanuit Suriname met nieuwe SLM Boeing 777-200

De voor de SLM nieuwe Boeing 777-200 is al vier weken in Suriname, maar zal vooralsnog niet vliegen omdat het zogenoemde ETOPS-certificeringstraject langer duurt dan verwacht. Dat zei minister Vidjay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) in gesprek met ABC nieuws.

Het nieuwe toestel, dat op 20 december aankwam in Suriname, zal de route tussen Suriname en Nederland onderhouden. Maar omdat het nu gaat om een tweemotorig vliegtuig in plaats van het oude viermotorig toestel, is een ETOPS-certificering nodig om vluchten over de Atlantische Oceaan uit te voeren. De SLM verwachtte de certificering vóór het einde van het jaar rond te hebben, maar dat is niet gelukt.

ETOPS is een afkorting van Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards oftewel een prestatiestandaarden voor tweemotorige vliegtuigen met een vergroot bereik. Deze standaard is opgesteld door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). ETOPS-certificaten worden afgegeven in tijdslimieten tussen twee uitwijkvliegvelden.

Volgens de internationale ICAO-voorwaarden van zo’n ETOPS-certificaat moet ook het vliegend personeel en onderhoudspersoneel van de SLM aan de internationale ETOPS-voorwaarden voldoen. Het ETOPS-certificaat kan uitgegeven worden nadat een bevoegde autoriteit de SLM heeft beoordeeld.

Volgens Dagblad De West gaf minister Chotkan aan dat zowel de maintenance afdeling als het personeel en andere functionarissen, samen met de directie en de Surinaamse overheid druk bezig zijn om de procedure af te ronden. Hij kon echter niet aangeven wanneer het vliegtuig in de lucht zal zijn en hoopt dat er deze maand meer duidelijkheid komt.