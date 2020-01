Motor Surveillance Dienst bekeurt in 1 week 527 verkeersdeelnemers

De Motor Surveillance Dienst (MSD) in Suriname heeft in één week maar liefst 527 verkeersdeelnemers beboet voor verschillende overtredingen. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het gaat om de periode van zondag 5 januari tot en met zaterdag 11 januari. Er zijn twee rijbewijzen van hardrijders ingevorderd. Andere geconstateerde overtredingen waarvoor de overtreders een boete opgelegd kregen, zijn rijden zonder en niet kunnen tonen van een rijbewijs en rijden zonder autogordel om.

Daarnaast hebben een aantal bestuurders een boete gekregen voor handmatig telefoneren tijdens het rijden, voor het niet (her)keuren van hun voertuig of het op verboden wijze vervoeren van personen.

“Weggebruikers, de weg waarover u rijdt of gaat is voor ons allen. Om geordend hiervan gebruik te maken, dient u zich te houden aan de verkeersregels . Tenslotte bepaalt u, uw eigen gedrag in het verkeer” aldus de Surinaamse politie.