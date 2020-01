Werknemer drukt geld dat hij moest afstorten voor werkgever achterover

De Surinaamse politie heeft een 30-jarige werknemer aangehouden, nadat zijn werkgever aangifte tegen hem had gedaan. De werkgever vertrouwde de man om gelden voor hem te storten op de rekening van zijn bedrijf. Hij kwam echter tot de ontdekking dat enkele stortingen niet waren uitgevoerd.

Na de aangifte confronteerde hij de werknemer die voor de storting verantwoordelijk was hiermee en hield hem ook voor dat hij aangifte had gedaan. Deze medewerker ging op de dag waarop het gesprek was gevoerd eerder van het werk. Hierna merkte de ondernemer op dat er alsnog een bedrag op zijn rekening was gestort.

Volgens de aangever ontbreekt er echter nog een groot bedrag dat ook moest zijn gestort door de verdachte. De recherche van Regio Midden hield de werknemer Mohamed N. aan, waarna hij na afstemming met het Openbaar Ministerie is ingesloten.

De politie onderzoekt deze zaak verder, meldt het Korps Politie Suriname.