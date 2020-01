‘Van Trikt wil niet meewerken met regering en is daarom slachtoffer van lastercampagne’

“De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt wil niet meewerken aan het verstrekken van nog meer voorschotten in SRD aan de regering en is ook niet bereid een deel van de monetaire reserves in het voordeel van de regering aan te spreken. Hij zou daarom, net als de voormalige governor drs. Glenn Gersie, nu het veld moeten ruimen.” Dat schrijft de Surinaamse krant De West in een betoog deze week.

Van Trikt lijkt het slachtoffer te zijn van een lastercampagne waar hij met name op sociale media wordt beticht van plundering en roof van de schaarse middelen van de Bank. De afgelopen dagen werden er plaatjes van een dure auto die hij zou hebben besteld en van een grote lening daarvoor verspreid. De Surinaamse krant De Ware Tijd schrijft vandaag daarover dat beweerd wordt dat alleen direct betrokkenen bij deze zaak de stukken die momenteel op sociale media worden gedeeld, hebben doen uitlekken.

“Terwijl het belasteren van Van Trikt reeds is ingezet, wenst de regering dezelfde middelen waarover de moederbank nu nog beschikt, te bemachtigen, simpel en alleen om tot de verkiezingen, het financieel nog te kunnen redden” aldus De West. Die krant heeft het over een draaiboek dat is ingezet om de governor na nog geen jaar aangezeten te hebben, allerhande zaken te verwijten, omdat hij niet wenst mee te werken.

De krant schrijft:

“Naar wij uit bancaire kringen vernemen, wenst de overheid nog meer voorschotten van de Centrale Bank op te nemen en ook nog de governor zover te krijgen, dat hij ook de bereidheid toont, een deel van de monetaire reserves ter beschikking te stellen, om zo tot 25 mei aanstaande, de wisselkoersen, positief te kunnen beïnvloeden. Van Trikt zou vanwege zijn grote verantwoordelijkheid, hier ernstige bezwaren tegen hebben en dat zou niet in goede aarde zijn gevallen bij de NDP-regering, die momenteel alleen maar aan haar overleving denkt en alles op alles zet om de verkiezingen weer in haar voordeel te beslechten“.

Van Trikt zelf wilde niet inhoudelijk hierover reageren. Tegenover de redactie van Waterkant gaf hij aan dat hij nimmer gehandeld heeft tegen de bankwet of een interne procedure en dat hij het resultaat van het ingestelde onderzoek vol vertrouwen afwacht.