Groot deel binnenlandbewoners voorzien van nieuwe ID-kaart

Een groot deel van de binnenlandbewoners in Suriname heeft de nieuwe identiteitskaart (ID-kaart) kunnen aanvragen en ontvangen. Dit is gebeurd tijdens de missies van de werkgroep Binnenland in de verschillende gebieden, meldt het ministerie.

De eerste missies voor de aanmaak van nieuwe Surinaamse identitietskaarten werden uitgevoerd in Tapanahony en het Lawagebied, in de periode 27 juli tot en met 21 augustus 2019. Dit zegt Anastatia Pokie, coördinator van de werkgroep. De werkgroep heeft het afgelopen jaar missies uitgevoerd in het Boven-Suriname gebied, Tapanahony, het Paramaccaans gebied, Boven Coppename, dorpen in het district Marowijne en het ressort Coeroeni.

Behalve de aanmaak van ID kaarten, is het controleren van persoonsgegevens en het in orde maken van burgerzaken in de gebieden van groot belang. Zo worden burgers die bijvoorbeeld geen aangifte van geboorte hadden gedaan, in de gelegenheid gesteld om dat alsnog te doen. Op deze manier wordt het Centrale Bevolkingsadministratiebestand geactualiseerd.

Op 13 maart worden de missies naar het binnenland afgesloten. De gebieden die nog moeten worden aangedaan zijn: De dorpen Palumeu, Apetina en Tepu, Sarakreek, Brownsweg, Klaaskreek en Nieuw Koffiekamp en enkele dorpen in Para, in het Boven Saramaccagebied Nieuw-Jacobkondre en Pusugrunu worden nog aangedaan.

De missies worden uitgevoerd in afstemming met de districtscommissariaten die ook waar nodig hun ondersteuning verlenen. Tijdens het overleg met districtscommissarissen op 6 januari in de Ballroom van hotel Torarica had de coördinator de stand van zaken gepresenteerd. Daarbij werd ook het voorbereidingswerk van 2019 geëvalueerd en de plannen voor dit jaar besproken.