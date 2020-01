Grondige aanpak ontwateringsprobleem Maikoeproject

In opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) worden werkzaamheden uitgevoerd in en rondom het Maikoeproject te Paramaribo-Noord.

Zowel de lozingen als de gesloten rioleringen verkeerden al jaren in een zeer slechte staat. Met uitzondering van de lozingen en wegen worden ook de bermen aangepakt. De milieupolitie van het directoraat Openbaar Groen in Suriname komt bij deze aanpak ook in beeld om obstakels of hindernissen tijdens de werkzaamheden te verwijderen.

De Surinaamse veldwerkers van het directoraat zorgen ervoor dat de v-goten schoon worden gemaakt. Er zijn ook kolkenzuigers ingezet om de rioolputten op te schonen. Rioolbuizen die niet voldoen aan de wettelijke eisen van de gebruikelijke diameter, worden in overleg met de bewoners verwijderd. De bewoners van die betreffende percelen worden verantwoordelijk gesteld om rioolbuizen van de juiste afmeting te plaatsen.

Volgens Anwar Moenne van Openbaar Groen moet dit project binnen twee weken zijn afgerond. De bewoners zijn bijzonder ingenomen met de aanpak, waarbij zowel open lozingen als gesloten rioleringen een complete beurt krijgen.