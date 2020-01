Minister Parmessar en Chinese ambassadeur bespreken landbouwovereenkomsten

De Chinese ambassadeur Liu Quan vergezeld van de Counsel Chen Zongwei en Stella Ciao van de Chinese ambassade in Suriname waren gisteren op bezoek bij de minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De minister zat aan tafel samen met zijn stafmedewerkers van de verschillende afdelingen.

Het bezoek was bedoeld om invulling te geven aan de overeenkomsten die de Surinaamse president Desi Bouterse heeft gesloten tijdens zijn Staatsbezoek in november 2019 aan China. “Wij weten allen dat Suriname en China jarenlange goede vriendschappelijke en politieke relaties hebben. Bij het bezoek van president Bouterse aan China zijn er 40 samenwerkingsovereenkomsten getekend. Nog nooit in de historie van China zijn er met een land zoveel overeenkomsten getekend, dat geeft toch de goede relatie weer”, zei ambassadeur Liu Quan trots.

Op het gebied van de landbouw heeft een groep van de Chinese ambassade vergezeld van die van LVV-stafmedewerkers een veldbezoek gebracht aan het toegewezen terrein. Op dit terrein zal China een landbouwkundig centrum opzetten. De groep heeft hun bevindingen gerapporteerd. China heeft reeds vele successen geboekt met het landbouwkundig centrum dat zij ook in Suriname willen beginnen.

“Het landbouwkundig centrum is reeds in vele landen uitgevoerd en is altijd succesvol geweest, ik ben ervan overtuigd dat het ook in Surianme zal slagen. Grenada is in de regio één van de landen waar succesvol het landbouwkundig centrum operationeel is” gaf Liu Quan aan. De ambassadeur raadde Parmessar aan zijn mensen ertoe te sturen om zelf de successen waar te nemen, meldt LVV in een persbericht.

LVV zal ervoor zorgdragen dat het terrein wordt aangepast naar de vereisten van China, waarna een technisch team vanuit China zal komen om het terrein te inspecteren. “Wij moeten nu invulling geven aan de gesloten overeenkomsten, waarna wij dan pas kunnen praten over een succesvolle overeenkomst, zei ambassadeur Liu Quan.