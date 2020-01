In mei mag de in Suriname geboren en getogen zanger Jeangu Macrooy voor Nederland uitkomen op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Zijn familie in Suriname is trots op hem en is er in mei ook bij in Nederland.

NOS correspondent Nina Jurna ging in Suriname op zoek naar zijn roots en sprak zijn familie. ‘Hij heeft heel hard gewerkt om te komen waar hij is’ aldus zijn moeder tegen Nina.

Bekijk hieronder het filmpje dat de NOS maakte over de familie van de Surinaamse soulzanger: