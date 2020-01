Dief laat id-kaart achter bij woninginbraak in Nickerie

Een Nickeriaanse inbreker had gisterochtend niet de beste dag in zijn ‘carrière’. Hij liet bij een inbraak in een woning te Nationaal Project in het district Nickerie zijn identiteitskaart achter.

De huisbewoner S.M zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat er voor dit jaar reeds drie keer ingebroken is in zijn woning. Alle drie inbraken zijn gedaan ten tijde hij zich op het werk bevond. Gistermiddag was het de derde keer dat hij thuis aankwam en merkte dat er was ingebroken.

Volgens de bewoner in Suriname ging de dief gisteren precies net als de voorgaande keren te werk. Enkele schutters weghalen, de woning betreden en vervolgens waardevolle spullen buitmaken. Echter bleef het gisteren niet alleen daarbij. De dief haalde ook zijn kleren weg, trok die van de bewoner aan en verliet de woning met achterlating van zijn eigen kleren.

S.M. zegt dat hij op een gegeven moment besloot de zakken van de achtergelaten broek te onderzoeken. Tot zijn verbazing trof hij plotseling een id-kaart van een Surinaamse-Nickeriaanse man aan. De bewoner stelde vervolgens zijn buren en vrienden in kennis over het voorval en die bevestigde dat de ‘slimme dief’ degene is die inbreekt in huizen van de buurt.

De benadeelde zegt dat hij gisteren pas aangifte bij de politie heeft gedaan over het gebeuren. Hij laat weten dat hij bij de voorgaande keren geen aangifte heeft gedaan omdat hij niet precies wist wie inbreekt. Naar zijn zeggen was hij zelf de dief op de loer. “Nu ik een id-kaart van de dief heb gevonden hoop ik dat de politie hem snel kan aanhouden en opsluiten”.