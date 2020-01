Binnenkort politiecontrole op rijweg West-Suriname

Er komt een politie-unit in het inheemse dorp Pikin Saron gelegen aan de rijweg naar West Suriname. Vanuit deze unit zal de politie preventief optreden naar de gemeenschappen van de omliggende inheemse dorpen. Er zullen vooral intensieve controlewerkzaamheden worden uitgevoerd op de stroom van personen en goederen uit West Suriname.

Districtscommissaris Armand Jurel van Para, de directeur van Operationele Diensten van het ministerie van Justitie en politie, Olton Helstone, en de commissaris van politie Stanley Changoer hebben zich onlangs georiƫnteerd op de plek waar de unit komt te staan. Op 13 januari zijn de logistieke werkzaamheden begonnen voor de opzet van de Unit.

Volgens Helstone is de rijweg West Suriname een alternatieve route voor smokkelwaar van en naar buurland Guyana. De invulling van een controlepost op de rijweg West Suriname, moet vooral gefocust zijn op het vreemdelingenbeleid en het beleid op smokkelwaar en overige contrabande. Er zal ook conform voorschriften met betrekking tot zwaar transport op de wegen en bruggen worden opgetreden tegen overtreders.

Het dorpsbestuur van Pikin Saron is opgelucht en zegt dat er allang uitgekeken werd naar de fysieke aanwezigheid van de politie in dit gebied. De plaatsing van een politie-unit in dit dorp is volgens de Surinaamsr dc Jurel sedert 2010 opgenomen in het districtsplan. Op aandringen van de burgervader is vorig jaar ook het Carolina gebied voorzien van een politie-Unit.