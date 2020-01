Olievondst Suriname volgens schatting goed voor 300 miljoen vaten olie

De onlangs gedane olievondst in Suriname zou goed zijn voor maar liefst 300 miljoen vaten olie en bijna 1,5 biljoen kubieke voet gas. Dat schrijft de Guyanese oliesite Oil Now, naar aanleiding van een rapport van het Engelse energie consultancy bureau Wood Mackenzie, die deze schatting heeft gemaakt. Op basis van een prijs per vat van US$ 60 zou dat rond US$ 18 miljard kunnen opbrengen.

Volgens Oil Now zegt Wood Mackenzie dat Suriname, met de vondst van olie bij de bron Maka Central-1, goed op weg is om Guyana te volgen in een zogenoemde olie ‘boom’. Het bureau zegt ook dat er potentie is voor verdere vondsten in hetzelfde blok. Er gaan nu verdere boringen plaatsvinden in de zoektocht naar meer olie.

Ondertussen is op politiek niveau heel veel gereageerd op de vondst. Zondag zei NDP parlementariƫr en DNA ondervoorzitter Melvin Bouva een voorstander te zijn van een meerjarenplan waarin de besteding van de inkomsten uit de aardoliesector wordt uitgewerkt.

Als het aan Bouva ligt, wordt er geen druppel olie uit de grond gehaald totdat er een meerjarenplan op tafel ligt.