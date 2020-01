Gajadien: Opmerkingen op NDP-podium lijken op het dienen van een sekteleider

VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, ziet de opmerkingen gemaakt door functionarissen op het podium van de NDP tijdens afgelopen kadervergadering als vernietigende morele waarden die leiders naar een samenleving kunnen presenteren.

Gajadien typeert de uitspraken als het beleid van de NDP. Het lijkt volgens hem op het dienen van een sekteleider. “Hier gelden dan geen normen en waarden meer, maar het slaafs volgen van wat er gevraagd wordt”, zegt hij aan Waterkant. Volgens Gajadien tonen President Bouterse, Abrahams en Afonsoewa de ware aard van de partij.

Volgens de Surinaamse VHP-topper is het oproepen door exponenten van de NDP in bij zijn van de veroordeelde president om op straat te komen, waarbij de persoon Bouterse moet verschijnen voor de Krijgsraad op 22 januari vergaand. “Wij moeten geen anarchie creëren in een land en het zou juist niet moeten komen vanuit het Staatshoofd”.

“Wij moeten in Suriname ten alle tijde wet en recht respecteren, willen wij onze rechtsstaat beschermen. De eerste bescherming begint bij de bestuursverantwoordelijken. Natuurlijk ook bij het volk en daarom neem ik aan, dat als men hun verantwoordelijkheid kent, zij zich niet zullen laten leiden”, aldus Gajadien.