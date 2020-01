Bromfietser klapt tegen afremmende auto en raakt zwaargewond

Bij een aanrijding vanmiddag in Suriname is een jongeman op een bromfiets ernstig gewond geraakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het verkeersongeval rond 16.00u gebeurde toen de bromfietser tegen een afremmende auto klapte, op de hoek van de Biharielaan en de Toevluchtweg.

Zowel de auto als de bromfietser reden over de Toevluchtweg. De bromfietser reed achter de auto toen deze op een gegeven moment afremde om rechts de Biharielaan in te slaan. De bromfietser zou niet opgelet hebben en knalde in een vaart achterop de auto.

De bromfietser raakte daarbij zwaargewond aan het hoofd en het gelaat. Hij werd met een ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

De Surinaamse politie is ter plekke en doet onderzoek naar het ongeval.