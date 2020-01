Bestuurder levensgevaarlijk gewond na botsing tegen boom

De bestuurder van deze personenauto is zondagavond rond 23.15u levensgevaarlijk gewond geraakt, na een botsing tegen een boom aan de Awaristonstraat (zijstraat Tout Lui Faultkanaalweg) in het Maretraite Project.

De bestuurder raakte door de botsing bekneld in het voertuig en is door manschappen van het Korps Brandweer Suriname eruit bevrijdt.

Het slachtoffer is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling. De oorzaak is vooralsnog onbekend.

De Surinaamse politie kreeg de melding van het verkeersongeval via het Command Center en ging ter plaatse voor onderzoek.