VIDEO: Ook district Coronie staat op de Vakantiebeurs in Utrecht

Komende week gaat de Vakantiebeurs weer van start in Utrecht, Nederland. Ook Suriname is dit jaar door zeker twintig bedrijven vertegenwoordigt op de Jaarbeurs in Suriname. Een van de opvallende deelnemers is Coronie Xperience Tours met haar dienst ‘Explore Coronie’.

“Coronie heeft veel potentie voor Agro Toerisme. De authenticiteit van onze kleine community willen we graag aan de wereld tonen en met name de Nederlandse vakantieganger. In samenwerking met andere touroperators bieden wij leuke, educatieve rondleidingen in ons distrikt” aldus Coronie Xperience Tours.

“Als je dacht dat er op Coronie weinig te doen is, dan zal je verbaasd zijn over wat wij jou allemaal laten zien. Ons team van Mangrove Rangers zijn super enthousiast om jou de beste ‘local experience’ te helpen beleven. Kom naar het Mangrove Educatie Centrum Coronie waar u als eerste een expo kunt bezichtigen van de flora en fauna van Coronie” luidt de wervende tekst van de organisatie.

Bekijk hier ook een eerder filmpje over Coronie op de Vakantiebeurs: