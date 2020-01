Vereniging Ons Suriname viert 101-jarig bestaan met festival

Op 18 januari 2020 bestaat Vereniging Ons Suriname (V.O.S.) 101 jaar. Op zondag 19 januari as. wordt dat gevierd tijdens het 101-jaar Ons Suriname festival. “Op deze dag duiken we met diverse artiesten, schrijvers, activisten en kunstenaars in de bijzondere geschiedenis van Surinamers in Nederland én we gaan in gesprek over actuele kwesties” aldus de vereniging.

Deze avond staat de culterele (r)evolutie van de Surinaamse taal en cultuur centraal. 100 jaar geleden was het nog verboden om in Suriname Sranantongo te spreken, vandaag de dag is het onderdeel van de Nederlandse ‘straattaal’.

Te gast zijn o.a. de legendarische actrice en zangeres Gerda Havertong, Soortkil van hiphopcollectief SMIB en tevens auteur van het boek over ‘straattaal’ Smibanese 2.0. En met oud-activisten en auteurs van het boek ‘Op zoek naar Papa Koenders’ Jules Rijssel, Roy Wijks en Andre Reeder wordt een gesprek aangegaan over de emancipatiebeweging van Julius Koenders. ​

Vorige maand was de feestelijke opening van de tentoonstelling ‘Vereniging Ons Suriname: 100 jaar emancipatie en strijd’ met o.a. wethouder Touria Meliani. Sindsdien wordt de expo goed bezocht.

Wanneer? Zondag 19 januari 2020

Waar? Vereniging Ons Suriname / The Black Archives

Tijd? Avondprogramma 18: 30 (aanvang 19:00) – 22:00 uur

Entree? €7,50