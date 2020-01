Twee slachtoffers waren niet het doelwit van drive-by shooter

De 24-jarige Donovan M. alias Petja is de drive-by shooter die afgelopen donderdag de 29-jarige Jurgen S. en de 18- jarige Brain B. verwondde (foto), toen hij vanuit zijn auto op een groep mannen schoot te Abrabroki. Hij had het niet op de twee gemunt, maar op een een zekere Koba, waarmee hij eerder ruzie had gehad meldt het Korps Politie Suriname.

Woensdag hadden Donovan en Koba gevochten op de hoek van de Herman Steinberg- en de Bolletriestraat. De volgende dag, donderdag 9 januari, zaten Jurgen en Brain in gezelschap van Koba op de eerder vermelde straathoek toen Donovan in een auto voorbij reed en het vuur opende. Jurgen en Brain werden respectievelijk geraakt in hun rug en in hun halsstreek. Koba bleef ongedeerd, wist zichzelf in veiligheid te brengen en is ondergedoken.

Dezelfde dag achterhaalde de politie de auto waaruit geschoten was. Het voertuig werd aangetroffen en in beslag genomen op een woonadres in de Jow Jowstraat. Ook de vermoedelijke schutter werd zichtbaar gemaakt.

Op vrijdag 10 januari meldde de schutter zich aan op het politie bureau Nieuwe Haven. Hij is aangehouden en in verzekering gesteld door de politie. Het wapen is vooralsnog niet terecht. Donovan beweert dat hij het vuurwapen kwijt geraakt heeft. Het gaat om een illegaal vuurwapen aldus de Surinaamse politie.