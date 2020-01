Braziliaanse vrouw aangehouden die munitie leverde aan Braziliaanse rovers

Het Arrestatie Team van het Korps Politie Suriname heeft in de eerste week van januari een Braziliaanse vrouw aangehouden en overgedragen aan een recherche afdeling. Deze vrouw is aangehouden voor overtreding van de Vuurwapen Wet en is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Deze vrouw wordt verantwoordelijk gesteld voor het verzenden van een doos inhoudende verschillende kaliber munitie bestemd voor onder ander andere zware automatische vuurwapens.

Het vermoeden bestaat bij de politie dat deze doos met munitie bestemd was voor Braziliaanse rovers die actief zijn in het Lawa en Mama Ndjuka gebied.

In deze zaak was ook een taxi chauffeur aangehouden meldt de politie, maar die is na overleg met het Openbaar Ministerie, na verhoor, heen gezonden door de politie.