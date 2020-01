Afonsoewa: ‘Ik laat mij niet gebruiken of misbruiken door niemand en geen enkele politieke partij’

NDP-parlementariër Silvana Afonsoewa heeft vandaag op haar facebook profiel gereageerd op de ophef die is ontstaan na haar uithaal naar de oppositie en Krijgsraad vrijdagavond tijdens de kadermeeting van de partij. Tijdens haar toespraak gaf zij aan dat 2020 het jaar is van de NDP. “Oppositie noch Krijgsraad zal de show stoppen. No wan p’tjing jap japi, no wang p’tjing kes kesi e kong tap a show” riep ze tot grote hilariteit van de aanwezigen.

Hieronder de reactie van Afonsoewa:

“Mi yere un deh tap mi ning na Facebook is precies jullie zaak.Ik Silvana Deborah Afonsoewa laat mij niet gebruiken/misbruiken door niemand en geen enkele politieke partij. Wanneer de partij mij in de gelegenheid stelt om burgers te helpen zijn radio 10 en starnieuws spoorloos. Wanneer president Bouterse mij de volle ondersteuning geeft om zaken te kunnen realiseren en jullie het lezen gaat het niet viraal op Facebook.

2 weken terug heeft mijn doelgroep beschikkingen gehad, waar waren jullie om me te ondersteunen en de power te geven om door tegaan (?jullie die nu me inbox vullen met screenshots waar mensen me uitschelden). Ik ben bij de NDP da wat klets ik je met jouw partij? Toen ik geen water en stroom had waren de voorzitters van jullie niet inbeeld. Die van de NDP wel. Toen ik geen wegen had om op te lopen waar ik bleef, zat jouw voorzitter op zijn droge. Mi no e vergiet soema sta mi bij in tijden van nood.

Als iemand anders daar voor jouw was hou die persoon dan goed. Jouw verlosser in nood is en was niet de mijne dus kom me hoofd niet vullen. Ik mag de NDP aanhangen, ai pur mi nanga trawan na nowtu. Ik ben geen afgedankte die alles post wat hij of zij doet. mek ding sma san me jepi sab dati. Ik heb godszegen nodig ano di fu yu, dan weet je dat vanaf vandaag. Veel plezier💜meh piki unu sondi ku buka jeti, un seeka🥳”, luidt haar reactie.