Nederlandse studenten werken in Suriname aan Hydroponics project

De Nederlandse studenten Annabel van Holst en Jospehine Spit van de Universiteit Leiden en TU Delft hebben de afgelopen maanden in Suriname gewerkt aan het project ‘Gruntu tap Watra’ in Klaaskreek. Gruntu tap Watra is een pilotproject mede mogelijk gemaakt door Students for Sustainability (S4S) in de opdracht van Stichting Crosscare met het doel om leerlingen van de lagere school in Klaaskreek kennis te laten maken met duurzame landbouwtechnieken. Om dit doel te bereiken is een hydroponics-kas van 24m2 gerealiseerd op het terrrein van de Daniël IJveraarschool in Klaaskreek.

Telen op water

‘’Gruntu tap Watra’’ betekent: ‘groenten telen/planten op water’. Deze techniek heet Hydroponics en is afgeleid van het Griekse woord “hydro” (water) en “ponos” (werken) en betekent letterlijk “waterwerken”. Het is een duurzame manier van gewassenteelt (groenten, fruit en kruiden), met efficiënt gebruik van regenwater en meststoffen. Hierdoor kan roofbouw en verdere ontbossing voorkomen worden. Naast de kas wordt er regenwater opgevangen en dit wordt gebruikt voor het vullen van de bakken, op deze manier gaat er geen water verloren.

De kas wordt op dit moment onderhouden door de betrokken studenten en de leerlingen van klas 4 (leerjaar 6). Wekelijks worden de pH- en PPM waarden van het water gemeten als onderdeel van de les. In de eerste week van december is paksoi, amsoi en kaisoi in de kas geplant en 5 weken later is er al geoogst. De kinderen mochten zelf de kroppen soi oogsten en kregen er allemaal één mee naar huis, samen met een receptkaartje zodat ze het diezelfde avond nog konden proeven. Afgelopen week is er een nieuwe zaaicyclus gestart, de nieuwe oogst wordt midden februari verwacht.

SDG’s

De studenten hebben dit project bedacht als onderdeel van de minor Frugal Innovation for Sustainable Global Development. In deze minor leren studenten producten ontwerpen die betaalbaar, toegankelijk en duurzaam zijn. Idealiter dragen deze innovaties bij aan de Sustainable Development Goals. Hydroponics kan bijdragen aan de doelen #2 (geen honger), #12 (verantwoorde productie en consumptie) en #15 (ontbossing tegengaan). Gruntu tap Watra is onderdeel van het onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van duurzame landbouwtechnieken in het binnenland van Suriname.

Dit project kan bijdragen aan de voorlichting en informatievoorziening over duurzaamheid en duurzame landbouwtechnieken waardoor zelfredzaamheid gepromoot wordt en men minder afhankelijk hoeft te zijn van extreme weersomstandigheden. Het gebruik van Hydroponics vegroot de kans op succesvolle oogst en doordat er geen pesticiden gebruikt hoeven worden, zijn de producten biologisch en gezond. Naast amsoi, kaisoi en paksoi is de teelt van andere gewassen op Hydroponics mogelijk, zoals: sla, soepgroenten en kruiden. Hydroponics kan men thuis ook toepassen op kleinere schaal, iedereen kan planten. Als je weet wat je plant, weet je wat je eet!