Autobestuurder beschrijft bocht met snelheid en rijdt elektriciteitsmast kapot

De bestuurder van deze personenauto reed iets na middernacht een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) nabij de bocht even voorbij de Wijdenboschbrug kapot. Door de botsing ‘vloog’ het voertuig in het bosschage langs de weg en kwam tot stilstand.

De bestuurder reed richting Meerzorg. Volgens omstanders beschreef de bestuurder de bocht met een behoorlijke snelheid waardoor hij de controle over het stuur verloor. Naar hun zeggen raakte het voertuig zodoende van de weg en ramde de mast. Door de botsing brak de mast in tweeën.

Het voertuig had aanzienlijke materiële schade. Een jongetje die ook in het voertuig zat raakte gewond. Per eigen gelegenheid is hij afgevoerd voor medische behandeling.

De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Technici van de EBS waren snel op de locatie om de aangerichte schade te herstellen.