VIDEO: Surinaamse politie vernietigt grote hoeveelheid drugs

De Surinaamse politie heeft deze week een grote partij in beslag genomen drugs vernietigd. Hieronder bevond zich ook de partij cocaïne groot 855 kilogram, die eind vorige maand op de haven van Suriname werd onderschept.

De drugs zijn in autobanden geplaatst die daarna in de open lucht in brand worden gestoken. Banden zijn altijd ruim voorhanden, branden relatief gemakkelijk, wakkeren het vuur goed aan en verontreinigen de drugs dusdanig dat zij onbruikbaar worden. Het is alleen niet erg milieuvriendelijk.

De beelden zijn hierboven te zien.