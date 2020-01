Lijk jongeman geborgen die ex-partner neerstak en van Bosjebrug sprong

Het ontzielde lichaam van de 23-jarige Andy Biswane, die woensdag zijn ex-partner heeft neergestoken en daarna van de Bosjebrug in Suriname sprong, is vanmiddag geborgen.

De jongeman had woensdagmiddag zijn 23-jarige vriendin M.J. mishandeld en aangevallen met een scherp voorwerp op een adres te Kasabaholo. Met dat scherp voorwerp bracht hij haar ettelijke steekverwondingen toe. Na zijn daad verliet Biswane de plaats en pakte later een taxi richting Commewijne.

De politie van Uitvlugt kreeg de melding van de steekpartij en ging ter plaatse. Bij aankomst troffen zij de vrouw zwaargewond aan. Zij had meerder steekverwondingen en was ze niet aanspreekbaar. Per ontboden ambulance werd het slachtoffer vervoerd naar het ziekenhuis.

Kort daarna kreeg de politie van het bureau Nieuwe Haven de melding dat een man vanuit een taxi was gestapt op de Wijdenbosch brug en in de surinamerivier was gesprongen. Biswane maakte op de brug zonder de taxichauffeur te melden, de deur van de auto open en stapte eruit met achterlating van zijn persoonlijke spullen. Vervolgens rende hij weg, klom over de vangrail en sprong in de rivier.

In de achtergelaten tas in de taxi trof de politie persoonlijke documenten van de jongeman aan. Aan de hand daarvan wist de Surinaamse politie dat het om Andy Biswane gaat en maakte dat bekend.