Facebook verwijdert pagina van Fáya Pepré Nieuws

Facebook heeft de pro-NDP en pro-Bouterse pagina Fáya Pepré Nieuws (FPN) verwijderd. Waarom daartoe is overgegaan is vooralsnog onduidelijk. FPN heeft inmiddels een nieuwe pagina aangemaakt met de zelfde naam maar wel een andere schrijfwijze namelijk Faya Pepre Nieuws.

Vanuit de nieuwe pagina reageert FPN op de verwijdering van haar oude pagina. Volgens hun is de verwijdering een actie van de oppositie met name de ABOP en de VHP. “Wij delen onze trouwe volgers mede dat onze zeer populaire Facebook page Faya Pepre Nieuws al een tijdje het slachtoffer is van allerlei ongefundeerde wraakacties vanuit de oppositie. De abop media heeft in samenwerking met de vhp deze pagina gerapporteerd bij Facebook”, meldt FPN op haar nieuwe pagina.

FPN meldt verder dat zij revisie hebben gevraagd van de rapporatge en zal haar archieven na de beoordeling van Facebook te zijner tijd weer terug hebben. “Voor nu bieden we onze welgemeende verontschuldigingen voor het ontstane ongerief en bedanken u voor uw ondersteuning en brede draagvlak die wij genieten”, aldus FPN.

De pagina is vaker beschuldigd en betrapt op het verspreiden van valse, misleidende en onjuiste informatie. Zo beweerde de VHP recentelijk dat FPN een nepbericht over twee van haar parlementariërs verspreidde. Volgens het verspreidde bericht zouden de DNA leden racistische uitspraken hebben gedaan over ander bevolkingsgroepen in een e-mail wisseling.

De pagina werd ook betrapt op het verspreiden van een fake bericht over PRO leider Gerold Sewcharan. De leider zou volgens Fáya Pepré zonder seatbelt hebben gereden en de pagina plaatste een foto als ‘bewijs’. Het bewijs klopte volgens PRO echter van geen kanten. Hoewel het erop leek dat hij geen seatbelt om had, heeft een filmpje dat op vrijwel hetzelfde moment als de foto was gemaakt, duidelijk laten zien dat Sewcharan zijn seatbelt wel aanhad.