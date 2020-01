Ex-president Ronald Venetiaan neemt boek ‘CHAN’ in ontvangst

Op woensdagavond 8 januari 2020 werd het boek CHAN over VHP leider Chan Santokhi gelanceerd ten overstaan van familie, vrienden, oud collega’s, partijgenoten en gewezen hoogwaardigheidsbekleders. Een van de gasten die een gesigneerd exemplaar van het boek uit handen van Santokhi in ontvangst mocht nemen was Ronald Venetiaan, ex-president van Suriname.

Venetiaan heeft in zijn toespraak de geweldige staat van dienst en het karakter van Chan Santokhi gememoreerd. “Chan Santokhi heeft ervaring met het werk; voor wat betreft het bestuurlijke in het land, voor wat betreft executieve sector. Hij heeft als ambtenaar, in het bijzonder als politieambtenaar, niet alleen ruime ervaring opgedaan maar ook ruime prestaties geleverd. Hij heeft als minister het werk leren kennen en wat dat betreft is het zo dat hij zeer voorbereid geacht mag worden voor de functie of ambt welk mag volgen” aldus Venetiaan.

Volgens gewezen president Ronald Venetiaan is Chan Santokhi goed voorbereid. “U mag het weten; wat mij persoonlijk betreft wordt het nu de tijd dat een VHP’er de leidende post in de regering overneemt” aldus Venetiaan doelende op Chan Santokhi.

Het boek gaat over Chan Santokhi’s levenservaring. Hij heeft meegewerkt om zich te laten interviewen, omdat hij ook ondervonden heeft dat je als politieke leider een stukje bezit bent geworden van de gemeenschap. Hij is door het lot geroepen tot een publieke taak en daarmee ook publiek bezit geworden.

Kiezers willen niet alleen weten wat zijn visie en beleid is, ze willen ook weten, wíe is de persoon Chan? Wat drijft Chan? Wat zijn de normen en waarden van Chan? Wat heeft hij zoal gedaan?