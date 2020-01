In Suriname heeft een lid van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD) afgelopen dinsdag een aantal schoten gelost op een een gemaskerde man, die hem probeerde te beroven. De rover had het gemunt op het geld van de CIVD’er die kort daarvoor zeker 35.000 SRD had opgenomen.

Op camera beelden, die ook hieronder te zien zijn, blijkt dat de gemaskerde man uit een grijze wagen stapte die naast het slachtoffer stond geparkeerd. Dit gebeurde nadat de CIVD’er plaats had genomen in zijn auto en wilde wegrijden.

Toen het slachtoffer door had wat er gebeurde haalde hij direct een vuistvuurwapen tevoorschijn. De rover zag dit en keerde vrijwel meteen terug naar de gereedstaande wagen en stapte in. Het slachtoffer heeft daarbij drie keer gericht geschoten op de auto van de crimineel.

Het vermoeden bestaat dat de rover een schotverwonding heeft opgelopen. In het filmpje is te zien dat het de rover lukt om in zijn grijze auto weg te rijden. De man is nog voortvluchtig.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Bekijk het filmpje hier: