VIDEO: Grote brand bij houtzagerij aan de Goede Verwachtingweg

Momenteel woedt er een grote brand aan de Goede Verwachtingweg in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een brand bij houtzagerij Indian Brothers N.V. Op een video die zojuist live is opgenomen en hieronder te zien is, is de brand duidelijk te zien.

Het Korps Brandweer Suriname is met man en macht bezig het vuur te blussen. De brandweer is aanwezig met vier blus auto’s en een tankwagen. De politie is ook aanwezig en de weg is afgesloten.

Een trafo van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) is reeds vernietigd door het vuur. Het gaat om een hele grote brand meldt een verslaggever ter plekke.

UPDATE: Inmiddels zijn er nog twee brandweerwagens uitgerukt vanuit de basis Gemenelandsweg.

Houtzagerij staat in brand. Locatie Verwachting Posted by Klaas Anthonio on Wednesday, 8 January 2020