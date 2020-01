SLM weigert passagiers zonder e-toeristenkaart voor Suriname

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) gaat reizigers die naar Suriname willen afreizen, maar niet in het bezit zijn van een e-toeristenkaart, de toegang tot haar vluchten weigeren. Dat heeft het bedrijf deze week bekend gemaakt.

Vanaf 1 januari 2020 is de toeristenkaart niet meer op Schiphol of bij aankomst op de Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname te verkrijgen. Reizigers dienen deze daarom als e-toeristenkaart op tijd online aan te vragen via de officiƫle site suriname.vfsevisa.com.

Het bedrijf waarschuwt reizigers ook om rekening te houden met een afhandeltermijn van minimaal 3 (drie) werkdagen. “Bij het niet kunnen aantonen van de E-toeristenkaart zijn wij genoodzaakt u de toegang tot onze vluchten te weigeren!” waarschuwde het bedrijf dinsdag via Facebook.

Deze week werd ook gesproken over het weigeren van passagiers zonder e-toeristenkaart, door de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM). Volgens vlogger Clau (video hieronder) zouden afgelopen week bijna 100 mensen op Schiphol geweigerd zijn omdat hun papieren niet in orde waren.

Waterkant heeft getracht in contact te treden met de KLM hierover, maar die heeft niet gereageerd op onze vragen. Het bedrijf zei in een algemene reactie wel: “het regelen van de juiste reisdocumenten is te allen tijde de verantwoordelijkheid van onze passagiers“.