Record hoeveelheid cocaïne onderschept in havens Rotterdam en Antwerpen

Het afgelopen jaar is een record hoeveelheid aan cocaïne onderschept in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Deze ladingen coke komen vooral uit Colombia, Suriname, Brazilië, Ecuador en de Dominicaanse Republiek, meldt het Financiële Dagblad vandaag.

Vaak wordt gebruik gemaakt van zeecontainers met fruit maar er zijn ook partijen coke tussen bevroren vis aangetroffen, zoals op bovenstaande foto goed te zien is. De lading op de foto werd in de haven van Rotterdam aangetroffen.

Hoewel er veel ladingen worden onderschept, blijft de smokkel van coke naar Europa interessant vanwege de verkoopprijs op straat. Westerse consumenten betalen namelijk 50 tot 60 euro voor 1 gram harddrugs.

De Belgische douane maakte die cijfers gisteren bekend op een persconferentie in de Antwerpse haven. In België is er wel een verschuiving merkbaar; de autoriteiten daar houden er rekening mee dat de lijn richting de haven van Zeebrugge een nieuwe importroute is voor drugssmokkelaars.

Zo werd eind december nog in de Surinaamse haven 855 kilogram cocaïne ontdekt in een container met bananen die bestemd waren voor het Belgische Zeebrugge. In die zaak zitten nu zes mensen vast waaronder een 45-jarige bedrijfsrechercheur.