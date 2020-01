Politie Suriname maakt identiteit brugspringer bekend

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist de identiteit bekend gemaakt van de man, die zijn ex-partner woensdag heeft neergestoken en daarna van de Bosje brug is gesprongen. Het gaat om Andy Biswane (foto).

De politie van het bureau Uitvlugt kreeg op woensdag 8 januari de melding van een steekpartij op een woonadres te Kasabaholo. Op het woonadres trof de politie een 23-jarige vrouw aan met steekverwondingen op verschillende delen van haar lichaam. Dit slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo alwaar zij ter verpleging is opgenomen.

De vouw was door haar ex-man genaamd Andy Biswane aangevallen met een scherp voorwerp. Met dat scherp voorwerp bracht hij haar ettelijke steekverwondingen toe. Na zijn daad verliet Biswane de plaats.

Kort daarna kreeg de politie van het bureau Nieuwe Haven de melding dat een man vanuit een taxi was gestapt op de Wijdenbosch brug. Dat nadat de man was uitgestapt hij vanaf de brug in de Suriname rivier is gesprongen en in de diepte is verdwenen.

Deze man had een tas in de taxi achter gelaten waarin persoonlijke documenten waren. De documenten bleken van de 23- Andy, Biswane te zijn die zijn ex-vrouw neergestoken had, aldus de politie.