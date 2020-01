Nieuwe site en rebranding voor Centrale voor Vissershavens in Suriname

In september 2017 werd de Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas) voor het eerst gecertificeerd voor de norm ISO 9001:2015, het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit onder leiding van Dhr. Derryl Boetoe, die in januari 2016 werd aangesteld als directeur.

Cevihas vervult een belangrijke rol binnen de visserijsector in Suriname en streeft ernaar om naast het verwerven van een sterke marktpositie ook een maatschappelijke rol te vervullen middels strategische externe communicatie. Dit wil zij mede bereiken door de samenleving continue te informeren over het bestaan en de rol van Cevihas.

In dit kader heeft zij op 6 januari, haar eigen website (cevihas.com) gelaunched. Hiermee willen zij, de binnenlandse alsook de buitenlandse klanten bereiken. Verder heeft in dit verband ook de rebranding plaatsgevonden, waarbij er een nieuw logo is gelaunched.

Met het nieuw logo kan er in 1 oogopslag uitgebeeld worden waarvoor Cevihas staat: