Moeder die baby achterliet bij kerk aangehouden

De politie van de afdeling Jeugdzaken heeft gisteren de 28-jarige M. K. aangehouden voor het te vondeling leggen van haar baby zondagmiddag nabij de ingang van een kerk. Hangende het onderzoek is zij door de politie in verzekering gesteld na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie.

Uit het politioneel onderzoek is naar voren gekomen, dat M.K. haar zoontje van drie maanden oud, op zondagmiddag 5 januari, te vondeling had gelegd nabij de ingang van een kerk. Toen de kerkgangers de kerkdienst verlieten zagen zij het kindje liggen.

M.K. heeft aan de politie verklaard dat zij besloot het kind ergens te vondeling te leggen waar zij zeker was dat hij snel gevonden zou worden in dit geval nabij de ingang van een gebedshuis.

Ondertussen is de baby door de politie overgedragen aan het Bureau voor Familie Rechtelijke Zaken in Suriname (BUFAZ). Dit bureau zal zich verder ontfermen over het gezag van dit kind. Politie Jeugdzaken onderzoekt deze zaak verder.