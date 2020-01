Man die van Bosje brug sprong had daarvoor vriendin zwaar mishandeld

De man die gistermiddag op de Bosje brug plotseling uit een taxi stapte en in de Suriname rivier sprong, had eerder op de middag zijn 23-jarige vriendin M.J. zwaar had mishandeld. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) vandaag.

Volgens de krant had de vrouw meerder steekverwondingen en was ze niet aanspreekbaar. Een ambulance heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. De man A.B. vluchtte na zijn daad in onbekende richting en pakte later op de middag een taxi.

Op de Wijdenboschbrug maakte hij, zonder de taxi chauffeur te melden, de deur van de auto open en stapte eruit met achterlating van zijn persoonlijke spullen. Vervolgens rende hij weg, klom over de vangrail en sprong in de Surinamerivier.

Zijn lichaam is nog niet gevonden. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.