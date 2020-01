Cubaan die buitenvrouw mishandelde en stak aangehouden

De politie van het bureau Geyersvlijt heeft op zondag 5 januari de 35-jarige in Suriname woonachtige Cubaan Reinier H. aangehouden. Deze verdachte heeft zich op vrijdag 3 januari schuldig gemaakt aan mishandeling van zijn concubine die ook de Cubaanse nationaliteit bezit.

Na de mishandeling sloot hij de vrouw op in hun woning. Op zondag 5 januari stak Reinier de vrouw met een scherp voorwerp in een van haar dijbenen. Na verkregen informatie deed de politie dezelfde zondag het woonadres in kwestie aan voor het doen van een onderzoek.

Zowel het slachtoffer als de verdachte werden op hun woonadres aangetroffen. De verwonding van het slachtoffer was van dien aard dat zij na medische behandeling in het ziekenhuis naar huis mocht, meldt het Korps Politie Suriname.

Reinier werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau om voorgeleid te worden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Reinier in verzekering gesteld door de politie.