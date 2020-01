Bewoners Weg naar Zee verrast door huisbezoek LVV

In opdracht van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij is de afdeling van het ministerie te kwatta vallende onder het ressort Wanica-A, dit jaar gestart om haar Landbouwvoorlichters zichtbaar in het veld te laten opereren. Deze opdracht werpt inmiddels vruchten af.

Het ministerie meldt dat de bewoners al daar zeer verrast zijn met het tot aan afgelegde huisbezoek van de landbouwvoorlichters van het ministerie. Een bewoner geeft aan de afdeling voorlichting mee, dat zij voor het eerst sinds haar verblijft in het ressort Weg naar Zee, LVV’ers tot aan huis heeft gehad.

De bewoner is geadviseerd over hoe productiever haar aanplant kan worden. Daarnaast kreeg zij notabene uit handen van de landbouwvoorlichter een plantje aangeboden. Zij heeft van deze gelegenheid gebruikt gemaakt om zoveel als mogelijk vragen te stellen over haar aanplant en is zeer tevreden met de begeleiding.

Het ligt in de bedoeling dat na evaluatie en de gestelde vragen de Surinaamse voorlichters tussentijds terug keren naar de bewoners. De bewindsman vindt het meer dan nodig om de landbouwvoorlichters in het veld te zien, dat is hun werkgebied en daar kunnen zij het best vorderingen boeken.

Het streven is er om dit landelijk aan te pakken. Het Onder directoraat Landbouw werk thans aan een werkschema zodat de overige gebieden in Suriname een aanvang kunnen maken. Bewoners worden opgeroepen gebruikt te maken van deze mogelijkheid en indien zij dat wensen zoveel mogelijk informatie op te vragen bij de ressortkantoren in de directe omgeving.