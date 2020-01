Auto op z’n kop in Commewijne, 3 gewonden

Deze auto was woensdag betrokken bij een eenzijdig ongeval in Suriname en wel in het district Commewijne. De redactie van Waterkant.net verneemt dat het ongeluk rond 18.00u plaats vond te Mariƫndaal, bij kilometer 23.

De bestuurder van het voertuig zou met hoge snelheid richting Paramaribo hebben gereden, toen deze plotseling de controle over het stuur verloor. Gesproken wordt van een inhaalmanoeuvre waarbij plotseling op de rem is getrapt, maar dat is niet officieel bevestigd.

De auto zou daardoor over de kop zijn gegaan en kwam op z’n kop langs de weg terecht, op een erf met bomen zoals ook hieronder te zien is. Volgens de eerste berichten zouden er door het ongeval drie mensen gewond zijn geraakt.

De Surinaamse politie was ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.

Foto: Prince Radj/Facebook