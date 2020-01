Vrijdag 14 februari Valentine’s Party met La Fiesta en 2-Remember

Op VRIJDAG 14 februari 2020 is het weer Valentijnsdag en daarom presenteert Carifesta die vrijdag weer de Caribbean Valentine Party. In de super mooie locatie Dekker Warmond gaan we van 21.30u – 02.30u dansen met twee topformaties: 2-REMEMBER en LA FIESTA!

LET OP: er zijn nog maar een paar voordelige EARLY -LOVE- BIRD tickets. Haal ze vandaag nog online en betaal slechts €12,50 ex fee (normale prijs €25) Tickets zijn alleen online te koop hier via Eventbrite.

Deze Valentine special vindt van 21.30u – 02.30u plaats in de toplocatie DEKKER – WARMOND. Dekker Warmond is een ruim opgezette party accommodatie, centraal gelegen in het groene hart van de Randstad nabij Leiden, tussen Den Haag en Amsterdam in. Dekker heeft alle ingrediënten in huis om een onvergetelijke happening van deze Valentine avond te maken.

Het wordt een dag om nooit te vergeten, dus haal je kaarten op tijd!

Wil je dit feest als VIP meemaken, stuur dan een Whatsapp bericht naar 06-26328025 en informeer naar de mogelijkheden.