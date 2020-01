Verlenging Grote Suriname-tentoonstelling in Amsterdam

De Grote Suriname-tentoonstelling in De Nieuwe Kerk Amsterdam wordt vanwege succes verlengd met een maand en is te zien tot en met zondag 1 maart. Dat heeft de Nieuwe Kerk vandaag bekend gemaakt.

De verlenging is vanwege het grote succes: Na drie maanden had de tentoonstelling al honderdduizend bezoekers ontvangen. De tentoonstelling is de best bezochte tentoonstelling van De Nieuwe Kerk in tien jaar.

De Nieuwe Kerk zegt tegen Het Parool dat alle organisaties en partners die betrokken zijn bij de tentoonstelling hun goedkeuring hebben gegeven voor de verlenging.