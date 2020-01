Suriname neemt deel aan ministeriële vergadering CELAC

Een delegatie onder leiding van minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken vertoeft momenteel in Mexico City, voor deelname aan de speciale vergadering van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC). Het ligt in de bedoeling dat tijdens deze bijeenkomst Mexico het voorzitterschap van dit Regionaal Integratie Mechanisme formeel op zich zal nemen.

Mexico neemt het voorzitterschap over van Boliva zoals overeengekomen vorig jaar tijdens de 16de Vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van CELAC in de marge van de 74ste algemene vegadering van de Verenigde Naties in New York. De vergadering zal worden toegesproken door de President van Mexico, Z.E. Andrés Manuel Lopez Obrador.

Middels een voorgesteld werkplan op verschillende gebieden zal Mexico continuïteit geven aan het werk van CELAC, de 33 leden tellende organisatie, en ervoor zorgdragen dat de gestelde doelen bereikt worden. Suriname zal zich blijven, inspannen om de gestelde prioriteiten te realiseren.

Regionale integratie is één van de belangrijke pijlers van het Surinaamse buitenlandbeleid en het ministerie van Buitenlandse Zaken zal ondersteuning blijven geven aan de regionale gedachte en zich richten op de successen van CELAC. Voor Suriname is het belangrijk dat de regio een zone van vrede blijft zoals geproclameerd door de Regeringsleiders in 2014.